Нацрада оштрафувала двох провайдерів на Донеччині через ретрансляцію російських каналів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала двох провайдерів в зоні української воєнної Операції об’єднаних сил через ретрансляцію російських каналів, повідомив член Нацради Сергій Костинський у Facebook.

«Національна рада призначила штрафи двом провайдерам програмної послуги з Костянтинівки Донецької області. Провайдери в своїх кабельних мережах ретранслювали іноземні телеканали, зокрема – держави-агресора, що не були дозволені до ретрансляції на території України, або були обмежені до ретрансляції рішеннями Національної ради», – написав Костинський.

Він зазначив, що кожен із провайдерів має сплатити 11 506,25 гривні штрафу.

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5 жовтня Костинський заявляв, що Нацрада припинила мовлення 81 російського телеканалу в Україні.