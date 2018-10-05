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06 Жовтень 2018, Київ 00:04
Новини | Політика

У Нацраді розповіли, скільки російських телеканалів «випалили» з українського ефіру

Нацрада: в Україні працювали 84 російські телеканали

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення припинила мовлення 81 російського телеканалу в Україні, повідомив член ради Сергій Костинський в ефірі телеканалу «Прямий».

«Є багато звинувачень, але давайте говорити фактами. Я буду говорити фактами. Національна рада послідовно випалила 81 російський телеканал, які спокійно працювали в Україні до 2014 року. Уявіть собі, у Росії не було фактично жодного українського телеканалу, крім «Інтер+», а в Україні працювали 84 російські телеканали», – сказав Костинський.

Він зазначив, що ретрансляцію 81 російського телеканалу обмежили за порушення різних норм українського законодавства.

Ретрансляцію російського телебачення в Україні почали обмежувати у зв’язку з анексію Росією українського півострова Крим та початком збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.

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