У Нацраді розповіли, скільки російських телеканалів «випалили» з українського ефіру

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення припинила мовлення 81 російського телеканалу в Україні, повідомив член ради Сергій Костинський в ефірі телеканалу «Прямий».

«Є багато звинувачень, але давайте говорити фактами. Я буду говорити фактами. Національна рада послідовно випалила 81 російський телеканал, які спокійно працювали в Україні до 2014 року. Уявіть собі, у Росії не було фактично жодного українського телеканалу, крім «Інтер+», а в Україні працювали 84 російські телеканали», – сказав Костинський.

Він зазначив, що ретрансляцію 81 російського телеканалу обмежили за порушення різних норм українського законодавства.

Ретрансляцію російського телебачення в Україні почали обмежувати у зв’язку з анексію Росією українського півострова Крим та початком збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.