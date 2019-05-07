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07 Травень 2019, Київ 21:58
Новини | Політика

Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова

Юрій Аллеров був командувачем Нацгвардії з кінця 2015 року

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Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента 7 травня.

«Іншим своїм указом глава держави призначив виконуючим обов’язки командувача Національної Гвардії Миколу Балана», – йдеться в повідомленні.

За законодавством, командувач Нацгвардії призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

Командувач Національної гвардії України, генерал-лейтенант Юрій Аллеров, Сакраменто, Каліфорнія, 12 листопада 2016 року
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Президент Петро Порошенко підписав наказ про призначення генерала Юрія Аллерова командувачем Нацгвардії 30 грудня 2015 року.

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