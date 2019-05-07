Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова

Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента 7 травня.
«Іншим своїм указом глава держави призначив виконуючим обов’язки командувача Національної Гвардії Миколу Балана», – йдеться в повідомленні.
За законодавством, командувач Нацгвардії призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.
Президент Петро Порошенко підписав наказ про призначення генерала Юрія Аллерова командувачем Нацгвардії 30 грудня 2015 року.
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