Нацгвардія заперечує затримання чинного снайпера за підозрою у вбивстві учасників Євромайдану

Національна гвардія України заперечує затримання чинного снайпера за підозрою у вбивстві учасників Євромайдану.

«Станом на 16:30 15 листопада 2018 року жоден чинний снайпер, який проходить службу у Національній гвардії України, не затриманий правоохоронними органами», – заявили в Національній гвардії.

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що снайпер був звільнений з правоохоронних органів у 2016 році.

«Заарештовано його було 3 листопада цього року за підозрою в перевищенні службових повноважень та вчиненні вбивства при обтяжуючих обставинах. Йому інкримінується здійснення спільно з іншими правоохоронними органами, зокрема «Беркутом», вбивства 20 лютого. Наразі він у СІЗО. На час затримання він не працював в правоохоронних органах. У 2016 році його було звільнено», – сказав Горбатюк.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.