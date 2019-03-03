Нацгвардія: на Луганщині затримали підозрюваного в співпраці з бойовиками

Співробітники Національної гвардії України затримали в Луганській області громадянина, підозрюваного в причетності до співпраці з незаконними збройними формуваннями, повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії.

«Під час перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Національної поліції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як особа яка підозрюється у причетності до НЗФ. За даним фактом громадянина, було затримано і доставлено до Біловодського відділу Національної поліції», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацгвардії.

Про те, коли саме відбулося затримання, в повідомленні не вказано.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.