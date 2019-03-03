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03 Березень 2019, Київ 14:02
Новини | Події

Нацгвардія: на Луганщині затримали підозрюваного в співпраці з бойовиками

Про те, коли саме відбулося затримання, в повідомленні не вказано

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Співробітники Національної гвардії України затримали в Луганській області громадянина, підозрюваного в причетності до співпраці з незаконними збройними формуваннями, повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії.

«Під час перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Національної поліції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як особа яка підозрюється у причетності до НЗФ. За даним фактом громадянина, було затримано і доставлено до Біловодського відділу Національної поліції», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацгвардії.

Про те, коли саме відбулося затримання, в повідомленні не вказано.

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