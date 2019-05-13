Порошенко обговорив зі Столтенберґом інтеграцію в НАТО

Президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі. Як повідомив Порошенко на своїй Facebook-сторінці, обговорення стосувалося подальших кроків інтеграції України в Північноатлантичний альянс.

«Під час нашої зустрічі наголосив на важливості наступного Саміту Альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України. Розраховую, що держави-члени Альянсу підтримають євроатлантичні прагнення України, яка готова вже сьогодні розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО», – заявив Порошенко.

На зустрічі були також присутні у складі делегації міністр закордонних справ Павло Клімікін та віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляє Адміністрація президента, Порошенко і Столтенберґ обговорили також підготовку візиту до України Північноатлантичної ради НАТО, запланованого на липень цього року.

«Єнс Столтенберґ відзначив реформи, здійснені в Україні під керівництвом Президента Петра Порошенка, в тому числі реформи, що наблизили Україну до членства в НАТО», – йдеться в заяві.

Це одна з останніх офіційних зустрічей Порошенка з представниками Північноатлантичного альянсу за його нинішню президентську каденцію.