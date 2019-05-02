Парубій підписав постанову про проведення Парламентської асамблеї НАТО 2020 року в Києві

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову Верховної Ради про проведення Парламентської асамблеї НАТО у Києві 2020 року. Про це він повідомив у Twitter.

Також спікер парламенту уточнив, що захід триватиме з 22 по 25 травня.

Верховна Рада ухвалила постанову про проведення Парламентської асамблеї НАТО 2020 року в Києві. Ініціаторами виступили зокрема народні депутати Андрій Парубій, Марія Іонова, Олена Сотник і Рефат Чубаров.

За постанову проголосували 235 народних депутатів, проти – десятеро.

Про те, що постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО задовольнив заявку України на проведення весняної сесії цієї асамблеї 2020 року в Києві, стало відомо в жовтні 2017 року.