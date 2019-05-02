На Львівщину прибув підрозділ десантників США

На Львівщину прибули американські десантники «Клекотливі орли». Близько 150 військових 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США вже приступили до тренувань українських військовослужбовців за стандартами НАТО. Американські десантники замінили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) військовослужбовців 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США. На полігоні відбулася церемонія передачі повноважень.

На зміну військовослужбовцям 278-го полку зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, прибули десантники зі штату Кентуккі. Вони протягом 9 місяців продовжуватимуть місію своїх попередників.

Ми вперше прибули в Європу за довгий період часу

«Ми зосереджуємось на підтримці і підготовці особового складу на Яворівському полігоні. А це процес планування, виконання, проведення, оцінка рівня підготовки. Ми вперше прибули в Європу за довгий період часу і вперше беремо участь у цій місії», – каже підполковник Боб Трейсі, командир об 'єднаної багатонаціональної групи з підготовки України, а також він командир другого батальйону 101-ї повітряно-десантної бригади Збройних сил США, яка й прибула на Львівщину.

Окремі військовослужбовці 2-ї бригади знайомі з Україною. Адже у 1997 році бригада брала участь у багатонаціональних навчаннях «Репід трайдент», що проходили на Яворівському полігоні. Перед приїздом в Україну американські десантники познайомились з історією України.

Церемонія передачі повноважень на Яворівському полігоні між двома підрозділами відбулася традиційно. Військовослужбовці 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США згорнули свій бойовий прапор, а десантники, яких називають «Клекотливі орли», навпаки, розгорнули, саме орел є символікою десантно-штурмової групи.

Символ «Клекотливі орли» існує ще з часів громадської війни, 1860-х років

«Символ «Клекотливі орли» існує ще з часів громадської війни, 1860-х років. Тоді їхнім командиром був чоловік на прізвище Орел. Цей підрозділ спочатку був створений як десантний, а з 1974 го – це десантно-штурмові війська. У нас багато традицій. Але унікальне наше гасло: «Бригада «Страйк». «Клектливі орли». Десатно-штурмові війська». Чорне серце – символ нашого підрозділу. На наших шоломах під час виконання бойових завдань маємо позначку – чорне серце. Це традиція з часів Другої світової війни», – пояснює Боб Трейсі.

101-а повітряно-десантна дивізія армії США сформована у 1942 році. Десантники брали участь в операціях союзних сил у роки Другої світової війни.

Тим часом військовослужбовці 278-го бронекавалерійського полку, які 10 місяців тренували українських вояків, їдуть із наступною місією. Вони відзначили високий рівень бойової підготовки українців.

Україна проходить важкий шлях переходу на західну доктрину. Перед нами завдання перевести всі Збройні сили України на нові стандарти

«Вперше у житті до мене підходять військовослужбовці і кажуть, що не хочуть їхати додому. Їм тут подобається і це багато говорить про те, якою успішною для нас була місія. Україна проходить важкий шлях переходу на західну доктрину у військовій справі. Ми допомагаємо їй освоїти нову доктрину. Українські військовослужбовці надзвичайно здібні і швидко освоюють навчання. Офіцери і сержанти освоїли цю доктрину, а тепер перед нами завдання перевести всі Збройні сили України на нові стандарти. Ми вдячні, що українці відкрили свої домівки для нас, що поділились своїми традиціями. У нас склалися дружні стосунки», – зауважив полковник Тімоті Клівленд із 278-го бронекавалерійського полку.

Навчання військовослужбовців Збройних сил України, які мають бойовий досвід на Донбасі, в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна», країни НАТО розпочали у 2015 році. Американські військовослужбовці вишколили українських військових інструкторів, які вже самі проводять навчання і на тому ж Яворівському полігоні.

Збройні сили США провели п’яту ротацію у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині.