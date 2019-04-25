Президент увів у дію рішення РНБО про фінансування оборони

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про фінансування оборонного сектору «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

Це рішення РНБО передбачає, що Міністерство фінансів має передбачити в Бюджетній декларації на 2020 – 2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки й оборони України в обсязі не менше 5% від обсягу внутрішнього валового продукту.

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Крім того, Кабінет міністрів, згідно з рішенням, має «вжити заходів» зокрема для розвитку оборонного і безпекового секторів відповідно до принципів і стандартів НАТО і Євросоюзу, вдосконалення системи медичного забезпечення, реалізації державної політики у сфері кібербезпеки.

Також РНБО своїм рішенням ухвалила внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до бюджету, щоб забезпечити ухвалене президентом у вересні 2018 року збільшення грошового забезпечення військових Державної прикордонної служби, Служби безпеки України і Управління державної охорони.