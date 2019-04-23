Столтенберґ запросив Зеленського до штаб-квартири НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
Він зазначив, що запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.
«НАТО буде й надалі здійснювати сильну політичну і практичну підтримку України», – наголосив Столтенберґ.
Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.
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