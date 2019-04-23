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24 Квітень 2019, Київ 00:03
Новини | Політика

Столтенберґ запросив Зеленського до штаб-квартири НАТО

Столтенберґ запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Він зазначив, що запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.

«НАТО буде й надалі здійснювати сильну політичну і практичну підтримку України», – наголосив Столтенберґ.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

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