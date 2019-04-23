Патріарх РПЦ привітав Зеленського з перемогою на виборах

Патріарх Російської православної церкви Кирило привітав актора Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це 23 квітня повідомляє прес-служба РПЦ.

«Народ України, який підтримав вашу кандидатуру, пов’язує з вами великі надії на зміни життя на краще. Вам дано історичний шанс об’єднати націю і зробити особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів. Переконаний, що забезпечити ефективну роботу державної системи заради підвищення рівня життя людей можливе лише спільними працями всіх добромисних сил суспільства, при їх повноправну участь в загальнонаціональному діалозі», – мовиться у вітальному листі патріарха Кирила.

Крім того, глава РПЦ висловив надію на завершення нібито «скорботного періоду утисків і дискримінації» громадян України, що були прихожанами Української православної церкви Московського патріархату.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.