Речник ПЦУ подякував Порошенкові за томос

Речник Православної церкви України Іван Сидор подякував президентові України Петру Порошенку за сприяння в отриманні томосу про канонічну автокефалію, наданого вселенським патріархом Варфоломієм.

«Це була цікава, плідна і дуже не проста подорож президента країни, яка всі ці роки обстрілюється зі сторони Росії. Тим не менше, ми всі зростати, а не занепадали. Піднімались, а не падали. Досягали, а не тільки мріяли. Особливо дякую за томос, Петре Олексійовичу! Століття йшли до нього, йшли би ще так само, якби не воля і сприяння державної влади», – написав речник ПЦУ у Facebook.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування 21 квітня отримує Володимир Зеленський – 73,2%. Чинний президент Петро Порошенко, за цими даними, здобув підтримку 25,3% виборців. Глава держави уже привітав обрання Зеленського на посаду на наступний термін.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.