Зеленський: Порошенко привітав із перемогою

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського з лідерством за результатами екзит-полів після голосування 21 квітня.

«Я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Порошенку, тільки що він мене привітав із перемогою, я йому вдячний, він сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Ми об’єднуємо Україну», – заявив Зеленський.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування 21 квітня отримує Володимир Зеленський – 73,2%. Чинний президент Петро Порошенко, за цими даними, здобув підтримку 25,3% виборців.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.