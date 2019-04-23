Туск потелефонував Зеленському: чекаємо співпраці і саміту в липні

Голова Європейської ради Дональд Туск потелефонував Володимирові Зеленському, який перемагає на виборах українського президента і запевнив його в підтримці України з боку Євросоюзу.

«Хороший телефонний дзвінок із обраним президентом Володимиром Зеленським. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні», – написав Туск у Twitter 23 квітня.

Він також повідомив, що телефонував президентові Петру Порошенку «після п’яти років хорошої співпраці». «Конкурентні, вільні і чесні президентські вибори з мирною передачею влади є найкращим доказом прогресу й демократії України», – написав він.

Напередодні лідери ЄС Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітали Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України. Вони назвали ці вибори «серйозним досягненням у складному політичному, економічному та безпековому середовищі на тлі постійних викликів територіальній цілісності України».

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.