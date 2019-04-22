Лідери ЄС привітали Зеленського з обранням на посаду президента України

Голова Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у поширеному 22 квітня спільному листі привітали Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України. Вони назвали ці вибори «серйозним досягненням у складному політичному, економічному та безпековому середовищі на тлі постійних викликів територіальній цілісності України».

«За п’ять років після Революції гідності Україна досягла значного прогресу, і ще багато чого потрібно зробити, щоб повністю утвердити мирну, демократичну та процвітаючу Україну, до чого закликають її громадяни», – вказали Туск і Юнкер.

«Як президент України, ви можете розраховувати на потужну підтримку ЄС на шляху реформ, включаючи реалізацію верховенства права, боротьбу з корупцією, збереження макрофінансової стабільності та здійснення значущої реформи енергетичного сектору. Ми твердо віримо, що подальше впровадження Угоди про асоціацію ЄС та України включно з глибокою та всеохопною зоною вільної торгівлі може бути важливим інструментом у цьому. Ви також можете розраховувати на подальшу і стабільну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС», – ідеться в спільному листі лідерів ЄС.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.