ENEMO позитивно оцінила вибори в Україні, попри «брудні технології»

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) позитивно оцінила другий тур виборів президента України, який відбувся 21 квітня. Водночас представники місії заявили, що передвиборна кампанія перед другим туром виборів переважно була зосереджена не на програмах кандидатів, «а на обговоренні участі в дебатах, характері супротивника і брудних технологіях».

Організація оприлюднила свій звіт 23 квітня.

«Другий тур виборів переважно був проведений відповідно до міжнародних стандартів, незважаючи на недоліки в законодавстві, якими зловживають кандидати, здійснюючи передвиборну агітацію сумнівними засобами і використовуючи брудні технології», – заявив у Києві голова місії ENEMO Златко Вуйович.

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Він додав, що в Україні очікується мирна передача влади. При цьому, як заявляють в ENEMO, «незначні порушення» не впливали на результат виборів.

Напередодні в Києві представники ОБСЄ, ПАРЄ й Європарламенту заявили, що, за попередньою оцінкою міжнародних спостерігачів, президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента України повинна відбутися до 3 червня.