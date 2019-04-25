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25 Квітень 2019, Київ 09:24
Новини | Події

На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

Український військовий контролює роботу безпілотника на Донбасі

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У зоні бойових дій на Донбасі 24 квітня зазнав поранення один український військовий, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібрів 120 і 82 міліметри.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 24 квітня ще не повідомляли.

Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)
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Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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