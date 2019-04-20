Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції», в якому затвердив План заходів щодо реалізації стратегічного курсу держави, повідомила прес-служба президента.

«Глава держави затвердив План заходів щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору з метою забезпечення незворотності європейського і євроатлантичного курсу України, згідно з частиною третьою ст.102 Конституції України», – йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Згідно з указом, Кабінету міністрів України пропонується забезпечити виконання разом з відповідними державними органами Плану заходів щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, затвердженого цим Указом, та щоквартально інформувати президента України про хід виконання, а також звітувати про виконання зазначеного Плану заходів у встановлені терміни.

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечити розгляд на засіданні РНБО України в травні 2019 року питання щодо проведення окремих оглядів, включених до комплексного огляду сектору безпеки і подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 на розгляд президенту України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

7 лютого Верховна Рада ухвалила закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.