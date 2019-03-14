У НАТО підтверджують можливість вступу України до альянсу

Країни-члени НАТО підтверджують можливість вступу України до Північноатлантичного альянсу, про що було заявлено на саміті в Бухаресті ще 2008 року. Про це мовиться у річному звіті альянсу, який сьогодні представив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

В альянсі також підтвердили зобов’язання оборонного блоку щодо допомоги Україні з проведенням реформ у рамках широкого пакету допомогу, в тому числі 10 трастових фондів.

У декларації за підсумками саміту в Бухаресті 2008 року зазначалося, що альянс «вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України».

«ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їхньому шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних із їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними», – мовилося в документі тодішнього саміту.

7 лютого Верховна Рада ухвалила закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.