Військові витрати зростають в Центральній і Східній Європі на тлі побоювань щодо російської загрози – доповідь

Військові витрати в Україні та кількох інших країнах Центральної та Східної Європи різко зросли в 2018 році, переважно у відповідь на стурбованість загрозою з боку Росії, йдеться у щорічній доповіді провідного дослідного інституту.

Стокгольмський Інститут досліджень проблем миру сказав у своїй доповіді, оприлюдненій 29 квітня, що військові витрати України зросли на 21 відсоток до 4,8 мільярдів доларів за минулий рік – це є приблизно однаковим показником у відсотках до Болгарії, Румунії, Латвії та Литви.

Зростання витрат в Центральній та Східній Європі відбуваються переважно через наростаюче занепокоєння щодо загрози з боку Росії

«Зростання витрат в Центральній та Східній Європі відбуваються переважно через наростаюче занепокоєння щодо загрози з боку Росії», – сказав Піетер Вейземан, старший дослідник Інституту.

«Це відбувається не дивлячись на факт, що російські військові витрати зменшуються протягом останніх двох років», – додав він.

Витрати в Болгарії, Румунії, Латвії та Литві зросли від 18 до 24 відсотків в кожній, каже Інститут досліджень проблем миру. Витрати Польщі на оборонні цілі зросли на 8,9 відсотка до 11,6 мільярда доларів.

Військові витрати Росії в той сам час зменшились на 3,5 відсотка в 2018 році, але загальний обсяг оборонних витрат Росії на рівні 61,4 мільярда ставить її в шістку лідерів в цій царині.

Підтримувана Заходом Україна воює з 2014 року з сепаратистами, за якими стоїть Росія, і які взяли під контроль частини Східної України. Під час цього конфлікту загинули вже понад 13 тисяч людей. Росія також окупувала і анексувала український Крим в 2014 році.

До країн з найбільшим відносним зростанням військових витрат в 2018 році належали Вірменія (зростання на 33 відсотки), Боснія і Герцеговина (26 відсотків), Болгарія (23 відсотки), Україна, Румунія (18 відсотків) та Казахстан (16 відсотків).

Загальний обсяг військового бюджету Вірменії сягнув 609 мільйонів доларів, що становить 4,8 відсотка ВВП, що є одним з найбільших. Для порівняння, військові витрати в Росії становлять 3,9 відсотків її ВВП.

​Іран

Військові витрати Ірану зменшились на 9,5 відсотка минулого року і нині становлять 13,2 мільярда доларів. Це відбулося на тлі уповільнення іранської економіки та падіння курсу грошової одиниці на тлі поновлення міжнародних санкцій проти Тегерану, що їх ініціювали США.

Вашингтон звинувачує Тегеран у спробах розвивати ядерну програму в порушення резолюцій ООН, а також і підливанні масла у вогонь регіональних конфліктів. Іран відкидає ці звинувачення.

Афганістан, Індія і Пакистан

Після років зменшення, військові витрати Афганістану зросли на 6,7 відсотка минулого року до 198 мільйонів доларів.

Підтримуваний Заходом Афганістан намагається впоратись з війною проти Талібану та інших екстремістських груп, які воюють проти урядових військ в тій країні.

Одначе, загальні військові витрати Афганістану залишаються на порівняно низькій позначці в один відсоток ВВП. Більшість військових витрат Афганістану здійснюються за допомогою США, які мають свої війська в Афганістані від 2001 року, коли Талібан було усунуто від влади.

​Пакистан збільшив витрати на військові цілі на 11 відсотків до 11,4 мільярда доларів, і увійшов до 20 країн світу з найбільшими витратами та оборону. Пакистан тепер витрачає на оборону 4 відсотки ВВП.

В той сам час сусідка Пакистану – Індія, – яка є суперником і теж має ядерну зброю, збільшила військові витрати на 3,1 відсотка до 66,5 мільярда доларів або 2,4 відсотки ВВП.

Між Індією та Пакистаном знову спалахнула напруга раніше цього року через регіон Кашмір, який є розділеним на індійську та пакистанську частини, але кожна з цих країн претендує та увесь той регіон.

США і Китай

В цілому у світі, каже доповідь, військові витрати зросли на 2,6 відсотка минулого року до 1,822 трильйонів доларів, або ж 2,1 відсотків світового ВВП.

Найбільші військові витрати мають США, Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція – разом вони витрачають на оборону 60 відсотків всіх грошей, що йдуть на військові цілі у світі.

Оборонні витрати у США (зросли на 6,4 відсотка до 649 мільярдів доларів) збільшились вперше з 2010 року. США нині витрачають 3,2 відсотка ВВП на оборону.

Витрати Китаю сягнули 250 мільярдів доларів і зросли на п’ять відсотків. Зростання військовий витрат в Китаї спостерігається вже 24 роки поспіль.