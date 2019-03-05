Китай збирається збільшити витрати на оборону до 177 мільярдів доларів

Китай збирається у 2019 році збільшити витрати на оборону на 7,5% до 177 мільярдів доларів, свідчить бюджетний звіт.

При цьому експерти та дипломати вважають, що Китай приховує свої справжні витрати на армію, де проводять модернізацію за президентства Сі Цзиньпіна. Відсутність прозорості породила звинувачення на адресу Пекіна, що він розпалює напругу в регіоні.

Китай інвестує в нові технології на кшталт винищувачів із системами зниження помітності, субмарин та протисупутникових ракет.

Згідно з бюджетним звітом, у 2019 році економіка Китаю має зростати на рівні 6-6,5%.