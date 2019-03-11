Трамп в бюджеті пропонує скоротити міжнародну допомогу та збільшити військові витрати

Президент США Дональд Трамп запропонував бюджет на наступний рік, у якому передбачене скорочення міжнародної допомоги та збільшення військових витрат.

Трамп також пропонує скоротити на 23 відсотки фінансування Державного департаменту та на 31 відсоток Управління з охорони довкілля США. На думку Трампа, витрати на оборону мають зрости на чотири відсотки.

Також президент хоче виділити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на південному кордоні країни з Мексикою. Це у шість разів більше, ніж було в попередні два фінансові роки.

Дефіцит бюджету очікується на рівні 900 мільярдів доларів, а національний борг – 22 трильйони.

Бюджет на наступний фінансовий рік мають ухвалити до 1 жовтня.