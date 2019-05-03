Склав присягу новий головнокомандувач сил НАТО в Європі

Генерал армії Сполучених Штатів Тод Волтерс склав присягу на посаді головнокомандувача Об’єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу в Європі. Церемонія відбулася 3 травня у місті Монс, Бельгія.

Під час церемонії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав цю посаду «однією з найбільш складних та важливих військових позицій у світі».

Головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, як правило, призначають американських військових офіцерів. Волтерс, який заміняє на цій посаді генерала американської армії Кертіса Скапарротті, також очолюватиме збройні сили США в Європі.

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Він переймає на себе командування у той час, коли альянс готується до можливого розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності – угоди про роззброєння між Росією та США, яка гарантувала безпеку Європи протягом останніх трьох десятиліть.

За фахом Тод Волтерс – військовий пілот, що провів у повітрі понад п’ять тисяч годин за майже 32-річну військову кар’єру.

Раніше Волтерс служив командувачем військово-повітряних сил США в Європі та Африці, що базуються на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Про його призначення на нову посаду стало відомо в березні 2019 року.