Генерала ВПС США Тода Волтерса призначили головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі

Північноатлантична рада схвалила призначення на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Тода Волтерса.

Зараз генерал Волтерс виконує обов'язки командира Повітряного командування альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі та в Африці зі штаб-квартирою на німецькій авіабазі Ramstein, а також відповідає за повітряну та протиракетну оборону 29 країн-членів НАТО.

Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат, і якщо таки схвалить, генерал Волтерс змінить на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.

Церемонія зміни командування відбудеться в Монсі (Бельгія) навесні 2019 року.