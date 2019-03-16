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16 Березень 2019, Київ 17:02
Новини | Міжнародні

Генерала ВПС США Тода Волтерса призначили головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі

Тод Волтерс

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Північноатлантична рада схвалила призначення на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Тода Волтерса.

Зараз генерал Волтерс виконує обов'язки командира Повітряного командування альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі та в Африці зі штаб-квартирою на німецькій авіабазі Ramstein, а також відповідає за повітряну та протиракетну оборону 29 країн-членів НАТО.

Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат, і якщо таки схвалить, генерал Волтерс змінить на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.

Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал США Кертіс Скапарротті
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Церемонія зміни командування відбудеться в Монсі (Бельгія) навесні 2019 року.

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