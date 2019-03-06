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06 Березень 2019, Київ 07:20
Новини | Політика

Чільний американський генерал закликав посилити оборонну допомогу Україні

Кертіс Скапаротті також заявив, що Вашингтон може розглянути питання про посилення військово-морської оборони в Чорному морі, хоча не уточнив, як  саме

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Командувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротті заявляє про необхідність підтримати Україну в протидії російській агресії як на українському сході, так і в Чорному морі.

Скапаротті сказав про це на слуханнях у комітеті з питань збройних сил Сенату США 5 березня.

Американський генерал нагадав, що США вже продали протитанкові комплекси Javelin Україні.

Водночас, за його словами, є інші речі, які Вашингтон може надати, щоб зміцнити українські сили: «снайперські системи, боєприпаси».

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Скапаротті також заявив, що Вашингтон може розглянути питання про посилення військово-морської оборони в Чорному морі, хоча не уточнив, як саме.

Москва «продовжує озброювати, тренувати» і «воювати на боці антиурядових сил на сході України», сказав американський командувач і звинуватив Москву в порушенні Мінських угод, які мали на меті покласти край конфлікту.

Росія обстрілює Україну з нової зброї
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Росія обстрілює Україну з нової зброї

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Заява Скапаротті пролунала в той час, як українські військові моряки, захоплені співробітниками ФСБ Росії біля берегів Криму, вже понад 100 днів перебувають у полоні.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Російська влада неодноразово заявляла, що вважає українських військових «порушниками державного кордону».

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