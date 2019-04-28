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28 Квітень 2019, Київ 22:48
Новини | Політика

Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО в Естонії

Український військовий, учасник «Параду військ» до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

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Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО «Весняний шторм» в Естонії, повідомив естонський Головний штаб армії оборони.

Навчання триватимуть з 29 квітня до 17 травня. У них візьмуть участь військові зі США, Бельгії, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Франції, Німеччини, Фінляндії, України, Великої Британії та Естонії.

Військові хочуть перевірити синхронізованість планів битви, співпрацю між різними рівнями командування та готовність підрозділів виконувати бойові завдання.

Американські та українські солдати беруть участь у церемонії відкриття військових навчань Fearless Guardian у Яворові (Львівська область, Україна). 20 квітня 2015 року
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