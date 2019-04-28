Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО в Естонії

Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО «Весняний шторм» в Естонії, повідомив естонський Головний штаб армії оборони.

Навчання триватимуть з 29 квітня до 17 травня. У них візьмуть участь військові зі США, Бельгії, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Франції, Німеччини, Фінляндії, України, Великої Британії та Естонії.

Військові хочуть перевірити синхронізованість планів битви, співпрацю між різними рівнями командування та готовність підрозділів виконувати бойові завдання.

Північноатлантичний альянс посилив співпрацю з Україною після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.