Члени НАТО збільшать внески до трастових фондів для підтримки України – Кабмін

Країни-члени НАТО збільшать внески до трастових фондів для підтримки України, заявив керівник проектів трастових фондів НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба українського уряду.

Зокрема, мова йде про трастові фонди із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

«НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів», – наголосив Фредерік Пежо.

Він додав, що роботу трастового фонду з медичної реабілітації військовослужбовців продовжать до 2021 року.

Україна активізувала співробітництво з НАТО з 2014 року після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.