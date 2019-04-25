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25 Квітень 2019, Київ 10:58
Новини | Політика

Члени НАТО збільшать внески до трастових фондів для підтримки України – Кабмін

Військові навчання на Яворівському полігоні, Львів, 2016 рік

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Країни-члени НАТО збільшать внески до трастових фондів для підтримки України, заявив керівник проектів трастових фондів НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба українського уряду.

Зокрема, мова йде про трастові фонди із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

«НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів», – наголосив Фредерік Пежо.

Він додав, що роботу трастового фонду з медичної реабілітації військовослужбовців продовжать до 2021 року.

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