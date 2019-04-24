Якою буде зовнішня політика президента Зеленського?

Гості програми «Ваша Свобода»: народний депутат, член постійної делегації України в ПАРЄ Олена Сотник; постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба.

Ще будучи кандидатом у президенти України, Володимир Зеленський запевняв, що вибором українського народу є євроінтеграція. Євроінтеграція з Зеленським, а також, що вдалося за ці 5 років євроінтеграції з президентом України Петром Порошенком?

Олександр Лащенко: Пані Сотник, якщо не брати до уваги декларації і запевнення, які особливо звучали під час передвиборчої кампанії, президенту Порошенку вдалося багато чого зробити чи ні?

Олена Сотник: Вдалося запустити зону вільної торгівлі (ЗВТ). Це важливий аспект, який допомагає Україні переорієнтувати свої ринки. На сьогодні це обмежена можливість, тому що всі квоти, які існують по ключових товарах, де Україна є конкурентоспроможною, ми вибираємо за 2 місяці кожного року. Тобто нам явно їх не вистачає. А європейці захищають свої ринки. Тобто квоти закінчуються дуже швидко, а потім вже починається за загальними правилами торгівля. Наприклад, постачання зерна, ячменю, ягід і так далі (ключові українські позиції дуже сильні) дуже швидко відбуваються, а потім змушені працювати на загальних засадах. А непопулярні для нас квоти (взуття, шкіра і багато різних речей), то не до кінця вибираємо. ЗВТ має на сьогодні певну перспективу розширення, тому що з кожним роком наші квоти збільшуватимуться. За 7 років вони досягнуть максимальних на сьогодні показників. Тут все рухається за планом.

Йти в Європу – в першу чергу означає працювати всередині, тобто створювати Європу в Україні

Тепер до головного – як Україна інтегрується, з точки зору приведення у відповідність свого законодавства. Все залежить від України. Дуже часто і багато наші особливо топ-політики трошки маніпулюють, коли розказують, що ми йдемо в Європу. Йти в Європу, в першу чергу, означає працювати всередині, тобто створювати Європу в Україні. Угода про асоціацію – це 27 секторів (від екології, енергетики, закінчуючи безпекою, наприклад, харчових продуктів). У першу чергу державі самій треба перебудувати дуже багато різних стандартів і правил. Це потребує часу, бажання, політичної волі. У дуже багатьох випадках зміна правил означає перекрити корупційні потоки, корупційні ризики, заробляння на бюджеті.

(Повна версія програми)

За 5 років був поступ в окремих сферах. Дуже швидко і оперативно пройшли великий шмат роботи в АПК. Україна тут в принципі в топі. В дуже багатьох аспектах українська продукція АПК відповідає європейським стандартам. Є проблема з тваринною частиною комплексу. Велика проблема з екологією. Всі наші найбільші виробники, які приватизували за 3 копійки великі підприємства, дуже не хочуть вкладатися у фільтри, в нові системи очистки. Завжди можна було санітарним службам роздати гроші, а тут прийшли якісь євроінтегратори і кажуть, що мають бути євростандарти. Тут серйозний супротив. Переробка сміття – ще одна велика проблема в Україні. Питна вода і так далі. На сьогодні ми відстаємо десь на 60% від графіку імплементації європейських стандартів, який був закладений.

На сьогодні ми відстаємо десь на 60% від графіку імплементації європейських стандартів, який був закладений

Я дуже підтримую «безвіз». Це шикарна можливість для людей поїхати і побачити Європу і відчути філософію європейських цінностей, правил. Але дуже хочеться, щоб ми промотували побудову Європи в Україні. У Відень, у Варшаву не всі поїдуть. Дуже не хочеться, щоб люди туди їхали на заробітки і не поверталися.

– Тепер в Європу з президентом Зеленським. Пані Сотник, у критиків Зеленського після таких результатів виборів другого туру багато катастрофічних прогнозів, що, мовляв, євроінтеграція під запитанням, навпаки, тепер буде нібито зворотній шлях до Росії. Ви поділяєте такі прогнози?

Олена Сотник: Якщо шукати чорну кішку в кімнаті темній, то можна спробувати це робити. Я не бачу тут жодних протиріч. Зеленський чітко заявив, що українці вже обрали цей вектор. Він не сказав, що зміни до Конституції неправильні, невірні, а просто сказав, що вони популістські, були зроблені перед виборами.

Зеленський не сказав же ж, що референдум треба провести завтра. Він сказав: я сам хочу бачити Україну в ЄС і в НАТО, але українці мають визначитися щодо вступу

Останнє, що у всіх викликало суперкритику і занепокоєння – щодо референдуму. Я тут не бачу жодних проблем. Зеленський не сказав же ж, що референдум треба провести завтра, а там вирішити, куди рухаємося. Він сказав: ми рухаємося в сторону Європи, я буду допомагати Україні це робити, сам хочу бачити Україну в ЄС і в НАТО, але українці мають визначитися щодо вступу. Більшість країн ЄС проходили через референдум, але вже безпосередньо в момент подачі заявки про вступ до ЄС. Я не бачу проблем. На сьогодні Україні ще років з 10 треба об’єктивно, щоб ми відповідали всім критеріям щодо вступу в ЄС. 10 років – абсолютно реальний строк готовності України, я навіть сказала б, що 7 років.

Ми є конкурентом, тому що ми – одна з найбільших країн. Ні у кого немає ілюзій, містичних вражень, що нас там просто квітами засиплють, всі чекають. Але шлагбаум ніхто не ставить з однієї простої причини – економічні питання, все це переважає одне ключове питання – питання безпеки. З точки зору міграційної стабільності, стабільності корупційної, фінансової, відмивання коштів, трафік, у тому числі контрабандні, Україна за європейськими стандартами дуже вигідна ЄС. Це означає, що у них спокійні тили. І на кордоні з Російською Федерацією, яка буде завжди загрозою у тому числі для європейського континенту, знаходиться сильна держава, яка прямо впливатиме на ситуацію в Російській Федерації.

– Пане Кулеба, наскільки взагалі можливі прогнози з новим президентом України Володимиром Зеленським?

Дмитро Кулеба: Наші європейські партнери поважають вибір українського народу. Але особливо відзначають не персоналію переможця, а той факт, що вибори відбулися демократично і відповідно до європейських стандартів. Це не дуже звичне явище для пострадянського простору. І в цьому плані Україна утверджується саме як європейська держава, де функціонують базові, фундаментально важливі, демократичні інститути.

Наш курс незворотній. Він визначений і в Конституції. І Зеленський теж чітко підкреслює, що український народ свій вибір зробив

Шлях до Європи залишатиметься тернистим, тому що і в самій Європі відбуваються дуже складні процеси. ЄС живе зараз виборами до Європарламенту, де очікується зміна балансу всередині цього органу на користь зміцнення позицій правих політичних сил. Буде непросто. Але я радий, що наш курс незворотній. Він визначений і в Конституції. І Зеленський теж чітко підкреслює, що український народ свій вибір зробив. Тобто питання стратегії в нас суто європейське. Тактика – це вже інші питання, які треба розробляти.

– Пане Кулеба, ви не поділяєте цих апокаліптичних прогнозів прихильників кандидата у президенти, який програв ці вибори, що, мовляв, при новому президенті європейський шлях нібито під великим запитанням?

Дмитро Кулеба: Я взагалі ніколи не поділяю жодних апокаліптичних прогнозів. Окрім Страшного суду, передбаченого Біблією, все інше є реальність, якою можна керувати. Є президент, є демократичні інститути, є український народ, є українське законодавство. І поки що від жодної з цих сторін я не бачив жодних натяків чи змін щодо європейського руху України.