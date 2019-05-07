НАТО «занепокоєне» планами Туреччини купувати російські ракетні системи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ «занепокоєний» планами Туреччини купувати російські ракетні системи протиповітряної оборони.

Під час прес-конференції в столиці Туреччини Анкарі він зазначив, що члени НАТО можуть самі вирішувати, яке озброєння купувати.

«Водночас я занепокоєний потенційними наслідками, оскільки Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що запровадять санкції… Що важливо для НАТО – це функціональна сумісність, щоб системи могли працювати разом», – сказав Столтенберґ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан кілька разів заявляв, що його країна не відмовиться від угоди з Росією та купить чотири комплекси S-400 на загальну суму 2,5 мільярда доларів.

США вимагають, щоб член НАТО Туреччина відмовилася від угоди з Росією про купівлю комплексів S-400. Американці вважають, що ця система несумісна із системами НАТО.

Вашингтон погрожує скасувати свою пропозицію з продажу американських протиракетних систем Patriot та попереджає, що Анкару можуть виключити із програми винищувачів F-35 (Туреччина є не лише покупцем цих літаків, а й членом консорціуму, який залучений до їхнього виробництва).