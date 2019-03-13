«Нагороди» в ОРДЛО: медалі невеликим коштом або малі тиражі, виготовлені Росією

Коли дивишся на світлини бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР» із нагородними планками на грудях, мимоволі думаєш – що воно за медалі? Багато які з цих значків розповсюджують російські громадські організації й фонди за певні гроші. Та й за «державні нагороди» іноді доводиться платити. Така собі «підтримка вітчизняного виробника», адже медалі й ордени для бойовиків виробляють в Луганську.

Перші нагороди для бойовиків робили в Росії на підприємствах, які спеціалізуються на подібній продукції для Міноборони, МВС та ФСБ РФ. Згодом виробництво перенесли на потужності луганської фірми, яка нині зареєстрована в Україні.

Від виробника підробних нагород

Пропагандистові «ЛНР», спікеру незаконних озброєних формувань Андрієві Марочку минулого року вручали медаль «Защитнику веры православной». З ним нагороджували й інших, поруч були викладені якийсь ніби орден та ще дві медалі – з портретом князя Дмітрія Донського та з пам’ятником Трудівнику Луганщини.

Пошук в інтернеті за запитом «медаль защитнику веры православной» видає першою чергою купу посилань на сайти, де можна таку «нагороду» придбати. Наприклад, на одному сайті її пропонують за 2000 рублів. Інший виставив медаль за 1599 руб. А на третьому ця «нагорода» разом із бланком посвідчення коштує лише 750 рублів!

Не в усіх інтернет-магазинах можна знайти інформацію про «нагороду», але там, де медалі продають «з рук», зазначають виробника – «МОФ «Командарм». Ok, Google…

Розшифровується абревіатура «международный общественный фонд». Дійсно, на його сайті знайшлася і медаль «Защитнику веры православной», і інші, які були на відео – «Собиратель русских земель Дмитрий Донской» та «От благодарного луганского народа».

Є й низка спеціальних «нагород» для бойовиків – «Стоявшим насмерть 2014 г.», «Защитнику Новороссии», «Стоим за Донбасс» тощо.

Основною продукцією «Командарму» є імітація бойових нагород. Схожі на радянський орден Червоної Зірки значки з портретами маршалів ІІ світової, імітація ордена Слави – «Наша Слава», підробка ордена Вітчизняної війни – «65 лет Наша победа»… Значки мають навіть орденські стрічки відповідних кольорів.

Фото 02 підпис. МОФ «Командарм» випускає імітації радянських нагород для фальшивих ветеранів. Фото з сайту www.komandarm.su

Такі підробки часто розповсюджуються через мережу ветеранських організацій, їх можна бачити на грудях українських пенсіонерів повоєнного покоління, які на 9 травня вдають з себе фронтовиків. Імітація ордена Вітчизняної війни «дуже сподобалася ветеранам», вони «з гордістю носять на грудях», нагородження «продовжується і в Росії, і в країнах СНД», пишуть на сайті представництва МОФ «Командарм» у Дніпрі.

«Офіційні нагороди» теж купуються

Існують в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» і «офіційні нагороди». У кожної з «молодих республік» – власний перелік. Крім того, поруч з «державними нагородами» існують відомчі – скажімо, медалі «міністерства держбезпеки», «МВС» та інших. Хоча й за «державні нагороди» бойовикам подекуди доводиться платити. Бойовик «ЛНР» Максим Фомін, який пише в соцмережах під псевдо «Владлен Татарский», зазначає, що «деякі коштують недорого, рублів 600».

«Державних» не так вже й багато. Близько десятка в кожному з угруповань. Жодного документу з описом «нагород ЛНР» на офіційних сайтах угруповання не знайшлося. Перелік (неповний) є лише у Вікіпедіїі з посиланням на дописи в соцмережі LiveJournal.

В Донецьку справа з «нагородами» поставлена краще. На офіційному сайті угруповання «ДНР» зображення та опис викладені у вигляді брошури в форматі *.pdf.

Про місце виробництва деяких із «нагород» можна дізнатися зі статті Станіслава Щербака «Нагородна система ДНР» в журналі «Петербурзький колекціонер» (№1 (87) за 2015 рік).

Так, медаль «За бойові заслуги» (відомості наводяться лише про один з двох її різновидів) вироблялася челябінським ТОВ ПП «ПСП», яке спеціалізується на виготовленні відомчих нагород Міноборони та МВС РФ, ФСБ, МНС, а також сувенірної продукції для підприємств.

«За оборону Славянска» медаль виготовило ЗАТ «Военный знак» з підмосковних Митищ, яке так само працює переважно для МО, МВС та ФСБ РФ.

Медалі карбують у Луганську

А найпершими нагородами окупантів в Донецьку були «георгіївські хрести ДНР», які вручав «міністр оборони ДНР» громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрєлков). Їх надало ООО «Лейбштандарт», антикварний магазин, з власником якого Гіркін був добре знайомий по реконструкторському руху. А станом на початок 2015, мовиться у статті, «георгіївські хрести ДНР» робили вже в Луганську на потужностях ООО «Колумб».

Мова про ТОВ «СП «Колумб», яке з початку 90-х виготовляло сувенірну, геральдичну продукцію тощо. Сьогодні компанія продовжує працювати під назвою ТОВ «СР «Колумб», отримавши, згідно даним Prozorro, підрядів на десятки мільйонів гривень від держустанов та органів самоврядування.

Водночас в РФ з офісом в Москві діє ТОВ «Колумб РУ»,його сайт ідентичний українському. Робота в російському правовому полі може означати, що власники не втратили контролю й над луганськими потужностями й були причетні до виготовлення «георгіївських хрестів ДНР» і принаймні ще одної «нагороди» – «ордена Святителя Ніколая».

На користь цього припущення говорить і зв’язок компанії з довоєнних часів зі згаданим вище фондом «Командарм», який випускає імітації радянських нагород у цілях пропаганди та «суспільні нагороди» для бойовиків.

ТОВ «СП «Колумб» внесене 23.06.2015 р. до «єдиного державного реєстру юридичних осіб ЛНР» (номер документу про реєстрацію 11-0001826/2015). «Колумб» продовжував виробництво «нагород» для терористичних угруповань і пізніше. Принаймні, в березні 2018, про це повідомляло з посиланням на власні джерела видання Informator.Media.

Утім, і по сьогодні окремі тиражі нагород терористи замовляють в РФ. Як-от ювілейну медаль «МВС ЛНР» «100 років кадровій службі МВС» на челябінському підприємстві «Челзнак». Характерно, що на сайті цей виріб розташований у розділі «Нагороди Росії».