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09 Травень 2019, Київ 19:45
Новини | Політика

Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ

Василь Грицак очолює СБУ з липня 2015 року

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Голова Служби безпеки України Василь Грицак отримав звання Героя України – такий указ президента Петра Порошенка оприлюднила його адміністрація 9 травня.

Згідно з документом, разом зі званням Грицак отримає орден «Золота зірка».

«За самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України», – так пояснюється рішення про нагородження Грицака в указі президента.

Звання «Герой України» – вищий ступінь відзнаки в Україні, яким нагороджують за «героїчні вчинки та визначні трудові досягнення». Згідно зі статутом цього звання, воно передбачає виплату одноразової грошової винагороди в обсязі 50 прожиткових мінімумів.

Василь Грицак очолює СБУ з липня 2015 року.

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