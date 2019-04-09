Грицак у відставку не йде – СБУ

У Службі безпеки України заявили, що «підконтрольні РФ інформаційні ресурси» поширили інформацію, що буцімто голова відомства Василь Грицак збирається у відставку за власним бажанням, що насправді не відповідає дійсності.

«Якщо я ухвалю подібне рішення, то першим про це повідомить офіційний сайт Служби безпеки України. З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, не зважаючи на всі російські фейки і чутки», – заявив Василь Грицак.

Він зазначив, що фейки про його відставку спрямовані на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в Україні в умовах проведення виборчого процесу.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що найближчим часом керівник СБУ може піти у відставку.

Висиль Грицак був призначений головою СБУ у липні 2015 року.