СБУ звинувачує МВС у зриві операції відносно особи, що підозрюється в держзраді

Служба безпеки України заявила, що повідомлення з боку керівництва МВС України щодо причетності СБУ до прослуховування кандидата у президенти України Володимира Зеленського є «поширенням неправдивої інформації задля дискредитації української спецслужби».

«У Міністерстві внутрішніх справ України ще до «гучного викриття» було відомо, що 4 березня цього року за адресою вул. Білоруська, 26 співробітники Служби безпеки України проводили оперативно-технічні заходи, що здійснювалися на підставі ухвали апеляційного суду Києва та за погодженням з Генеральною прокуратурою України відносно особи, яка обґрунтовано підозрюється контррозвідкою Служби безпеки України у державній зраді (стаття 111 КК України). Це призвело до розшифровування оперативно-технічних заходів та зриву операції по документуванню злочинної діяльності в інтересах російських спецслужб», – ідеться в заяві спецслужби.

«Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБ України, чим навмисно допустило виток інформації з обмеженим доступом, нанесло шкоду національним інтересам держави. За вказаним фактом 6 березня поточного року Державним бюро розслідувань України розпочато кримінальне провадження», – інформує СБУ.

«У рамках наданих повноважень та в установленому законами України порядку я готовий надати керівництву МВС України доступ до матеріалів цієї справи. Це дасть їм змогу особисто впевнитися у тому, що матеріали стосуються виключно документування факту державної зради конкретного громадянина України та не мають жодного відношення ані до Володимира Зеленського, ані до будь-якого іншого політичного діяча», – заявив голова СБУ Василь Грицак.

4 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

7 березня Зеленський заявив про прослуховування свого офісу як про доведений факт. Відео такого змісту він оприлюднив у Facebook. Політик також розповів заступнику державного секретаря США з політичних питань Девіду Гейлу про порушення в передвиборчої кампанії. «Зеленський нещодавно зіткнувся з тиском — біля його офісу виявили апаратуру для прослуховування, яка належить СБУ», – ідеться в повідомленні «Команди Зеленського» за результатами зустрічі з американським дипломатом.

У Службі безпеки України одразу після повідомлення Авакова заявили, що здійснюють «оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська, 26», але ці дії спецслужби кандидата в президенти України Володимира Зеленського не стосуються.