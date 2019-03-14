Протистояння СБУ і МВС: що відбувається насправді

Учасники програми «Ваша Свобода»: ​Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ; Олександр Скіпальський, колишній заступник голови СБУ

Боротьба Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України з наближенням президентських виборів посилюється. Очільники двох силових відомств хоч і заявляють про злагоджену роботу і спільну мету, втім, час від часу обмінюються «люб’язностями». Що відбувається насправді і до чого це може призвести – обговорення в ефірі Радіо Свобода.

Віталій Портников: СБУ повідомила, що викрила мережу, яка нібито створена штабом кандидата на посаду президента, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. А до МВС на допит викликають народного депутата Березенка, одного з представників штабу чинного президента Петра Порошенка, якого теж звинувачують у створенні відповідної мережі для підкупу виборців. Це збіг обставин такий? Що відбувається насправді?

Пане Шкіряк, чи можна казати, що СБУ і МВС дійшли згоди щодо забезпечення вільного волевиявлення народу?

Зорян Шкіряк: Ця згода завжди була. Всі розмови, які часто-густо зараз лунають в ефірах, є певною маніпуляцією із намаганням створити в суспільному і інформаційному просторі елемент протистояння. Цю атаку здійснюють наші колеги по парламентській коаліції.

МВС на чолі з Арсеном Аваковим чітко стоїть на засадах дотримання прав і законності під час виборчого процесу, жорсткого нейтралітету.

Повна деполітизація правоохоронної системи є базовими, основним, принциповим фундаментом реформи МВС.

Тому, можливо, це комусь не подобається.

Все має відбуватися законно. Якщо людина викликається на допит, то це ще не означає, що людину у чомусь звинувачують. Якщо ти чистий, то жодних проблем у тебе немає. Ті, хто сьогодні намагаються розбурхувати таку інформаційну істерію, начебто таке протистояння між СБУ і МВС, глибоко помиляються. Ми чітко діємо з нашими партнерами, наша співпраця показує за останні роки достатньо серйозних і вагомих результатів. А ті непорозуміння (про які сказав Василь Грицак, голова СБУ) – це нормальна практика. Не в одній демократичній країні світу такі речі виникають.

Це намагання переливати з пустого в порожнє. Немає ні підтримки, ні війни

МВС відкриває кримінальні провадження за фактом порушення і по Тимошенко, і по Порошенко, і по інших кандидатах у президенти.

Обов’язок правоохоронних органів діяти виключно таким чином. Я завжди нагадую дуже чіткі слова міністра внутрішніх справ: я не в кишені у Тимошенко і не воюю проти Порошенка, наша головна задача, щоб ці вибори були визнані легітимними, а наступний президент, незалежно від імені і прізвища, отримав визнання українського народу і всієї міжнародної спільноти.

Це намагання деяких політиків, а також залучених до цього експертів переливати з пустого в порожнє і шукати чорну кішку там, де її немає. Немає ні підтримки, ні війни проти, є чітка позиція на стороні законності.

Дуалізм влади, який на сьогодні існує, серйозно заважає нашій країні

Ну, не подобається сьогодні комусь міністр, який чітко може в очі президенту сказати своє слово. Але ж ми живемо в парламентсько-президентській країні. І міністра внутрішніх справ, і весь Кабмін обирає парламент, а не призначає президент. Дуалізм влади, який на сьогодні існує, серйозно заважає нашій країні. Але і ті істерики і параноя, які під кінець виборчої кампанії розгортаються у ЗМІ, точно не допомагають у хорошому закінченні цих виборів.

​– Пане Скіпальський, мені здається, що це за відомою російською цитатою: «Ніколи такого не було і ось знову!». Це не перші вибори президента, під час яких ми з вами знову обговорюємо тему тертя між СБУ і МВС. Може, це просто інституційний такий момент в Україні, який призводить до такого тертя?

Будь-яке протистояння йде виключно у скарбничку країни агресора – Росії

​Олександр Скіпальський: Україна перебуває у дуже складному становищі – у стані війни, яка має частково і гарячу фазу. І будь-яке протистояння йде не на користь України і українському народу, а виключно у скарбничку країни агресора – Росії.

Люди, які займають ключові посади в державі повинні все зробити для того – зібратися у своєму вузькому колі, не виносити це для того, щоб Путін і його команда потирали руки.

Такі питання треба вирішувати, як мінімум, в кабінеті президента, а то й на нараді РНБО. Цивілізованої держави народ не повинен знати, які політичні забаганки хтось виконує.

До речі, керівники повинні бути поза політикою, а особливо структури. Якщо там ще міністр – політична фігура, то будь-який вплив його на структуру виконавчу у своєму міністерстві – це вже надзвичайна ситуація. Такого міністра треба знімати з посади.

МВС – один із провідних лідерів (Арсен Аваков) «Народного фронту». Будемо справедливі, все-таки Грицак не є членом жодній партії.

Я закликаю припинити будь-яке протистояння у силових структурах, бо кращого ніж це для ворога не придумаєш.

– Коли міністр внутрішніх справ (це політичне призначення – міністр є членом уряду, тому що «Народний фронт» і «БПП» є в правлячій коаліції разом), який делегований цією партією в уряд, з’являється на одному з провідних телеканалів країни і говорить, що не треба хвилюватися – скоро у нас буде новий президент, новий парламент, новий уряд і все буде гаразд, то це заява міністра внутрішніх справ чи політичного діяча з партії «Народний фронт»? Як ви це сприймаєте, пане Шкіряк?

Зорян Шкіряк: Я це сприймаю нормально. Всі чомусь відразу вирішили, що міністр внутрішніх справ має на увазі вже нового президента. Він має на увазі, що будь-хто, хто переможе, буде новим президентом. Це вже така конспірологія, коли будь-хто у нас до якоїсь рисочки, до слова чіпляється та перекручує це на свій манер.

Тим більше, міністр мав на увазі закінчення політичного сезону, це якраз і проведення парламентських виборів. Там буде війна значно запекліша, ніж відбувається зараз. Ніхто не буде стріляти.

Ми зробимо все, щоб і ці вибори, і наступні відбулися спокійно, без жодних ексцесів.

Ми не допустимо фальсифікацій, будь-яких намагань підірвати Україну зсередини, спільно з СБУ стоятимемо на захисті державних інтересів України. Захист результатів виборів – це один з головних на сьогодні елементів нацбезпеки.

– Чи вдасться, на вашу думку, державі зберегти в ситуації конкуренції силових структур монополію на застосування сили? Після того, що відбулося в Черкасах – це вже реальна тема, не теоретична, а практична.

Ситуації, як була в Черкасах, більше не повториться на мітингу жодного з кандидатів

​Зорян Шкіряк: Повна монополія на застосування сили належить державі. Жодні парамілітарні утворення не можуть діяти в Україні і не можуть підміняти своєю діяльністю правоохоронні органи. На будь-які такі дії буде чітка і адекватна реакція правоохоронців.

Я маю велику надію, що такої ситуації, як була в Черкасах, більше не повториться на мітингу жодного з кандидатів. Патріотизм у будь-якому прояві – це в першу чергу повага до інститутів державності.

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