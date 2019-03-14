Як закривали справу президента Порошенка та ховали документи за грифом «секретно» («СХЕМИ» №208)

«Схеми» виявили, що за кілька місяців перед виборами підпорядковане президенту Управління держохорони почало вилучати з різних держорганів усю документацію, пов’язану із приватними земельними ділянками Порошенка, межі яких захоплюють пам’ятку національного значення – Олексіївський люнет, частину Київської фортеці. Начальник УДО Валерій Гелетей заховав її під грифами службової і державної таємниці. Ще у 2013 році за фактом руйнування національної пам’ятки Олексіївського люнету, на приватній ділянці Петра Порошенка міліція відкрила кримінальну справу. І хоча слідчим відділом міліції у Печерському районі Києва було встановлено, що «під час будівельних робіт за адресою вул.Радіальна, 5 в Києві було зруйновано частину пам’ятки», коли Порошенко став президентом, провадження було закрите із формулюванням «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення». Прокуратура постанову не оскаржувала. Розслідування Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»