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14 Березень 2019, Київ 19:34
Новини | Політика

Президент України звільнив голову Служби зовнішньої розвідки

Голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок. Київ, 18 січня 2019 року

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Президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Про це свідчить указ, підписаний 13 березня і оприлюднений на сайті Порошенка 14 березня.

38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО.

Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

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