Президент України звільнив голову Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Про це свідчить указ, підписаний 13 березня і оприлюднений на сайті Порошенка 14 березня.

38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО.

Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.