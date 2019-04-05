Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Квітень 2019, Київ 12:24
Новини | Політика

Порошенко змінив заступника голови СБУ

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського, повідомляє Адміністрація президента. Укази про це були підписані 4 квітня.

До 13 березня 2019 року полковник Владислав Косинський обіймав посаду керівника управління Служби безпеки в Сумській області. До 2017 року Косинський працював у центральному апараті СБУ – на керівних посадах у департаменті із захисту національної державності та в управлінні внутрішньої безпеки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG