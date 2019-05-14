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14 травня 2019, Київ 14:07
Новини | Політика

Порошенко нагородив орденом голову Єврокомісії

Указ про присвоєння ордену озвучили на церемонії в Брюсселі

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Президент України Петро Порошенко нагородив голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

«Щиро вітаю великого друга України президента Європейської комісії з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого. Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС», – написав Порошенко у Twitter.

Президент Порошенко 14 травня в Брюсселі бере участь у Конференції високого рівня з нагоди 10-ї річниці заснування ініціативи «Східне партнерство».

Указ про присвоєння ордену на церемонії в Брюсселі зачитав заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Напередодні Порошенко, який завершує свій президентський термін, зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском, якому також вручив орден Ярослава Мудрого першого ступеню.

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