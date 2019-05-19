Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до українців і майбутньої влади країни напередодні інавгурації новообраного голови держави Володимира Зеленського, що має відбутися 20 травня.

За словами президента, зміна влади – ознака належності України до європейської цивілізації: «Демократію ми зберегли навіть в умовах російської агресії».

Порошенко подякував «великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни, … яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством». «Особливо хотів би вклонитися захисникам України за право, можливість і честь бути верховним головнокомандувачем», – додав він.

Перелічивши здобутки, яких досягла Україна за останні п’ять років (зупинення російського агресора, ратифікація Угоди про асоціацію, переорієнтація економіки на ЄС, безвізовий режим із ЄС, декомунізація, томос про автокефалію української церкви, закон про українську мову», Порошенко вибачився перед тими, «чиїх надій не справдив, для кого реформи виявилися особливо болісними, хто за ці роки, зустрівшись з неправдою, не знайшов справедливості».

Серед сфер, де «успіхи значно скромніші», президент назвав те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України, і з дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією.

Порошенко побажав своєму наступникові Зеленському успішного президентства: «хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі».

«Мене, звичайно, тривожить те, що позитивні зміни, там, де вони є, ще не стали незворотними. Тому, виходячи з офісу президента, не можу піти із політики … Мій обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві. Нікому не дозволити ані звернути з курсу на членство в Євросоюзі та НАТО, ані тишком-нишком спустити його на гальмах», – заявив також Порошенко.

«Ритуальних проєвропейських та євроатлантичних декларацій – замало. Потрібна повсякденна важка праця, яку моя команда й робила протягом п’яти років. Це те, чого як громадянин вимагатиму від нової влади, і в чому готовий підставити їй плече. Рівно як і не давати спуску у разі відхилення від вивіреного курсу. Будь-які спроби, – різкі чи повзучі, явні чи приховані, – повернути країну у сферу російського впливу отримають рішучу відсіч», – наголосив президент України, який 20 травня залишає посаду.

«Стратегічна мета, яку я проголосив під час передвиборчої кампанії, залишається в силі – до 2023 року подати заявку на членство в Європейському союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного з нас. Досягнення такої мети – завдання кожного відповідального громадянина. Моє – в тому числі. Я вірю в успіх нашої країни і в її європейське майбутнє», – заявив Петро Порошенко.

На цьогорічних президентських виборах виграв комік Володимир Зеленський. Він має перебрати посаду президента 20 травня.