Адвокат Трампа заявив, що порадив іншим своїм клієнтам cудитись з Коломойським

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив українського бізнесмена Ігоря Коломойського у наклепі щодо двох громадян США.

«Американський аналітик описує Коломойського як «супернебезпечного». Відомий олігарх повернувся з тривалого екзилю і одразу почав погрожувати і зводити наклеп на двох американців, Лева Парнаса і Ігоря Фрумана. Вони – мої клієнти, і я порадив їм пред’явити звинувачення», – написав він у Twitter.

Напередодні в інтерв’ю програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода тателеканалу «UA:Перший») Ігор Коломойський назвав Парнаса і Фрумана «аферистами». Розмова відбувалася після того, як увечері 16 травня Коломойський повернувся в Україну після більш ніж дворічної відсутності.

«І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «субчиків» виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні», – сказав тоді Коломойський.

Останнім часом Україна вже кілька разів ставала об’єктом заяв Руді Джуліані.

Зокрема, в інтерв’ю кореспонденту телеканалу «Інтер» у США Дмитру Анопченку, яке журналіст опублікував у себе в Facebook 15 травня, він сказав, що обраний президент України Володимир Зеленський перебуває в руках людей, які виступали проти президента США Дональда Трампа.

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Раніше Джуліані планував відвідати Україну і, зокрема, обговорити з новообраним президентом Володимиром Зеленським джерела розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США, а також участь сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в бізнесі, що перебуває у власності українського олігарха. Розмова, розмірковували ЗМІ, могла торкнутись також ролі Байдена у звільненні з посади генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Джуліані згодом скасував візит через шквал критики, зокрема, від представників Демократичної партії США. Демократи побачили в такому візиті спроби використати міжнародні відносини у внутрішньополітичних інтересах. Джуліані «намагається отримати політичну допомогу іноземної сили», заявив конгресмен-демократ Адам Шифф.

Сам Рудольф Джуліані в ефірі телеканалу Fox News заявив, що скасовує свою раніше заплановану поїздку до України, аби не опинитися «серед ворогів Трампа». Він зокрема згадав народного депутата Сергія Лещенка, назвавши його «паном, який оприлюднив «чорну книгу», що виявилася підробною».

Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів», у якій містилися зокрема дані про те, що Пол Манафорт отримував гроші від режиму Віктора Януковича та російських олігархів, займався незареєстрованим лобізмом і відмивав гроші через офшорні компанії.

Лещенко, у свою чергу, заявив, що вбачає у таких заявах Джуліані вплив генпрокурора Юрія Луценка. А той у відповідь висловив намір викликати депутата на допит щодо ймовірного розголошення матеріалів слідства.