Адвокат Трампа скасував поїздку до Києва для зустрічі з Зеленським

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував анонсований раніше приїзд до Києва для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Сам Джуліані підтвердив це 11 травня в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Адвокат вважає, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року».

«Є великі побоювання, що новий президент (України Володимир Зеленський – ред.) оточений людьми, які є ворогами президента (США Дональда Трампа – ред.)», – сказав Джуліані, не уточнивши, кого саме він має на увазі.

У Зеленського наразі не коментували цієї заяви адвоката президента США.

Раніше цього тижня американське видання New York Times повідомило, що Рудольф Джуліані планує відвідати Київ найближчими днями, щоб зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Джуліані сказав представнику видання, що планує зустрітися з Зеленським, аби заохотити його дізнатися більше щодо двох справ, які мають велике значення для Трампа.

Перша – витоки розслідування спеціального прокурора щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року. Друга – можлива причетність сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена у діяльність газової компанії Burisma Holding, що належить українському олігарху й політику Миколі Злочевському.

Читайте також: Президентські шанси Байдена під загрозою через звинувачення у конфлікті інтересів в Україні – NYT​

Джуліані сказав в інтерв’ю NYT, що не планує «втручатися у вибори», проте вважає себе вправі цікавитися перебігом розслідування.

«В цьому немає нічого незаконного. Хтось може сказати, що це недоречно. І це не питання зовнішньої політики – я прошу їх провести розслідування, яке вони вже здійснюють і яке інші люди вимагають від них припинити. І я збираюся дати їм причини, чому вони не повинні зупинятися, тому що ця інформація може дуже, дуже допомогти моєму клієнту, а також може виявитися корисною моєму уряду», – сказав він.

Втім, за словами Джуліані, офіційно з боку Зеленського зустріч ще не підтвердили.

Журналіст NYT припускає, що поїздка Джуліані є частиною зусиль команди Трампа «дискредитувати розслідування спеціального прокурора; підважити справу проти колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта; і потенційно нашкодити Байдену, який оголосив про намір боротися за участь у виборах президента 2020 року від Демократичної партії».

Читайте також: Трамп: спецпрокурор Мюллер не має свідчити в Конгресі

Міністр юстиції США Вільям Барр в березні в своєму листі Конгресу про підсумки розслідування повідомив, що Мюллер, який розслідував втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливу змову президента Дональда Трампа чи працівників його виборчої кампанії з Росією, не зробив висновку про те, чи перешкоджав президент Дональд Трамп «російському розслідуванню».

Однак сам Мюллер не цілком погодився з тим, як Барр виклав його висновки, через що демократи в Сенаті звинуватили міністра юстиції у введенні громадськості в оману і спробах вигородити Трампа.

Сам Трамп заперечує будь-яке втручання Росії у вибори, на яких здобув перемогу.