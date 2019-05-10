Зеленський: депутати затягують призначення дати інавгурації

Обраний президент України Володимир Зеленський звинуватив депутатів Верховної Ради у затягуванні процесу інавгурації та знову закликав парламент призначити урочистості з нагоди вступу нового президента на посаду на 19 травня.

«Поки що ви дієте в своїх інтересах: боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації. І доки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко (так у зверненні, насправді повноваження президента завершуються в момент інавгурації його наступника – ред.) коїть незворотнє», – заявив Зеленський.

«Він (Порошенко – ред.) проводить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи «Рошену», судді Майдану та родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів і складів при якому сталися вибухи у Балаклеї (так у зверненні, насправді «Балаклії» – ред.), Ічні, Калинівці та Сватовому. Дає звання «Героя України» голові Служби безпеки України пану Грицаку», – вказав обраний президент.

У Порошенка та в парламенті наразі не коментували цієї заяви Зеленського.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №10270-4, яка передбачає проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 1 червня 2019 року.

Автор постанови – народний депутат Олександр Сугоняко, що входить до депутатської фракції «Блок Петра Порошенка». Зараз постанова перебуває на розгляді профільного комітету.

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3 травня позафракційний народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував постанову, в якій запропонував провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 виборців, що становить 24,45% від числа учасників голосування.

Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня 2019 року. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.