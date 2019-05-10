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10 Травень 2019, Київ 18:45
Новини | Політика

Нардеп від БПП пропонує провести інавгурацію Зеленського 1 червня

Раніше у Верховній Раді запропонували провести інавгурацію Володимира Зеленського 19 квітня

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У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №10270-4, яка передбачає проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 1 червня 2019 року.

«Провести 1 червня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги Українському народові новообраним Президентом України», – йдеться в документі.

Автор постанови – народний депутат Олександр Сугоняко, що входить до депутатської фракції «Блок Петра Порошенка». Зараз постанова перебуває на розгляді профільного комітету.

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3 травня позафракційний народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував постанову, в якій запропонував провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 виборців, що становить 24,45% від числа учасників голосування.

Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня 2019 року. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Президент Зеленський – коли інавгурація?
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Президент Зеленський – коли інавгурація?

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