Зеленський визначатиметься з посадами, коли матиме доступ до баз СБУ, МВС, НАЗК – адвокат Богдан

Новообраний президент України Володимир Зеленський визначатиметься з посадами, коли матиме доступ до баз даних Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Національного агентства з питань запобігання корупції, заявив його радник Андрій Богдан в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

«Деякі вакансії, я так розумію, Володимир для себе уже заповнив, деякі далі шукає. Але в будь-якому випадку визначатися він буде вже в Адміністрації президента, коли матиме доступ до інформаційних ресурсів держави, коли матиме доступ до бази СБУ, МВС, НАЗК. Звичайно, усі ці точки отримання інформації дуже важливі в кадровому призначенні», – сказав Богдан, який здійснював юридичний супровід виборчої кампанії Зеленського.

21 квітня шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський у другому турі обраний президентом України.

Уже у перший день на посаді президент може самостійно замінити секретаря РНБО, вище командування Збройних сил України, наприклад, начальника Генштабу та главу своєї адміністрації.

Згідно із законодавством, за поданням президента України Верховна Рада призначає прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ. Крім того, президент за поданням уряду призначає голів місцевих державних адміністрацій.

Дата інавгурації Зеленського наразі не визначена. Він наполягає на її проведенні 19 травня.