Антикорупціонер Олександра Дрік про те, як Зеленському не здатися олігархам

Один із найбільших викликів перед президентом Володимиром Зеленським – всевладдя, ненаситність олігархів в Україні. Це зазначила Радіо Свобода активіст із протидії корупції, телеведуча Олександра Дрік. Усе, на що олігархи впливають, усе, що фінансують, у підсумку працює на них. За словами Олександри Дрік, усі попередні президенти України, починаючи з Леоніда Кучми, або здавалися олігархам, або самі були ними, як Петро Порошенко. Вже своїми першими кадровими призначеннями президент Зеленський покаже: він дійсно ламатиме систему, боротиметься з корупцією чи стане черговим олігархічним проектом. Водночас Олександра Дрік наголосила: велике значення матимуть парламентські вибори. Важливо не дати жодного шансу проросійським реваншистам і завадити збереженню впливу на Верховну Раду олігархів.