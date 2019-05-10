Дві перешкоди для Зеленського – Коломойський і «недружній» парламент (світова преса)

Про те, з якими перешкодами стикатиметься новообраний президент Володимир Зеленський, та чому він не є «блискуче-чистим» Голобородьком, йдеться у матеріалі аналітичного центру Foreign Policy Research Institute. А британський журналіст та історик Богдан Нагайло в статті для Atlantic Council викладає свої міркування стосовно Зеленського. Тим часом видання The New York Times повідомляє про те, що адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані планує відвідати Київ.

Володимир Зеленський обіцяв українцям позбутися корумпованої політичної системи. Та реальність, скоріш за все, підірве прагнення новообраного президента України. Так вважає дослідниця американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute Стефані Петрелла.

Зеленський матиме дві перешкоди. Перша – це його власні зв’язки, з якими він мусить мати справу. Сам Зеленський не олігарх, але він може бути слугою інших олігархів, а саме Ігоря Коломойського – фінансового, авіаційного, енергетичного, медійного титана. Зеленський неодноразово заявляв, що має суто ділові зв’язки з Коломойським. Тим не менш, як виявили журналісти, він відвідував олігарха за останні два роки 13 разів, йдеться у статті.

Цей зв’язок не означає, що новообраний президент жертвуватиме посадою заради інтересів Коломойського. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який займався націоналізацією «Приватбанку», став одним із радників Зеленського.

«Зеленський не є блискуче-чистим Голобородьком. І коли відсутність політичного капіталу аутсайдера притисне його до стіни, йому може знадобитися звернутися до друзів на високих посадах для допомоги», – йдеться у статті.

Друга перешкода – недружній парламент. Згідно з опитуваннями, якби парламентські вибори, що заплановані на осінь, відбувалися зараз, то партія «Слуга народу» отримала б 23%. Партії доведеться йти на поступки заради парламентської більшості. «Завдяки необхідності укладати угоди з існуючими олігархічними групами та політичними мережами, спроможність Зеленського позбутися системи істотно обмежена», – мовиться у статті.

Тож поки Голобородько – справжній аутсайдер, Зеленський – ні. Він може не бути частиною політичного істеблішменту, але він точно частина еліт, з усіма зв’язками з олігархами, проти яких голосували українці.

Він може й не бути маріонеткою Коломойського, «але реальність української політичної системи залишається такою: новому українському президентові, який виступає проти істеблішменту, небагато вдасться зробити без поступок тим, хто має гроші», – переконана автор.

Навколо Володимира Зеленського багато чого все ще залишається незрозумілим, але кілька речей вже прояснилися, вважає британський журналіст та історик Богдан Нагайло. Він викладає свої роздуми в статті для американського аналітичного центру Atlantic Council.

Зеленський – актор з юридичною освітою, який чесно заробив свої гроші на популярних серіалах, шоу та фільмах. «Крім того, початкові зухвалі заяви Зеленського, адресовані російському президентові Володимиру Путіну, також показали його в ролі борця не лише для українців, які хочуть позитивних змін у керівництві своєї держави, але й для росіян, білорусів та інших», – пише Нагайло.

Більшість тих, хто проголосував проти президента Петра Порошенка, були переконані, що замість справжнього оновлення системи існувала лише символічна реформа для заспокоєння західних союзників і кредиторів, йдеться у статті. Ще більш цинічним вважали приховування корупції та зневагу до чесних практик за ширмою патріотизму та західного руху, йдеться у статті.

Зеленський разом із «Кварталом-95» за допомогою сатири зміг підвищити обізнаність суспільства. Його політичний підйом показав, наскільки застарілим став український політичний клас. «Він також виявив більш глибоку проблему – в якій мірі багато хто з тих, хто вважає себе моральними та інтелектуальними лідерами країни, були не в змозі пристосуватися до моральних і етичних стандартів», – зазначає автор.

Порошенко значно постарався, щоб зобразити Зеленського не лише як клоуна, наркозалежного, але також непатріотичну російськомовну маріонетку олігарха Ігоря Коломойського і навіть самого Путіна. Зрештою, все це призвело до поділів у суспільстві і вперше з 1920-х років почали обговорювати, що означає бути справжнім патріотом, і особливо у контексті відносин між російськомовним та україномовним населенням, пише Нагайло.

Тож президентські вибори справді стали перевіркою реальності, але в іншому сенсі. Це було випробуванням не тільки рівня української політичної культури, але і відчуття того, що сьогодні становить собою країна, якими є її основні цінності, і як нею мають керувати, переконаний автор.

Адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані планує відвідати Київ у найближчі дні. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Мета Джуліані – заохотити Україну розслідувати справи, пов’язані з інтересами президента США. Зокрема мова йде про два питання.

Перше – витоки розслідування спеціального прокурора США щодо втручання Росії у вибори США 2016 року. Трамп прагнув викликати зацікавленість у твердженнях про те, що українські чиновники працювали на користь Гілларі Клінтон у 2016 році, акцентуючи увагу на бізнесі Пола Манафорта в Україні. Зрештою, це змусило Манафорта залишити кампанію Трампа, але союзники українських посадовців заперечували, що діяли неналежним чином на користь Клінтон, пояснює автор.

Друге – робота сина колишнього віце-президента США Джо Байдена у газовій компанії українського олігарха. Зокрема питання викликає участь Байдена у відставці українського прокурора Віктора Шокіна, який тоді розслідував справи компанії, в якій працював його син Гантер. Про ситуацію можна докладніше прочитати тут.

Розслідування, як сподіваються союзники Трампа, допоможуть в його кампанії переобрання на президентських виборах наступного року. Більшу частину президентства Трамп стикався із підозрами про зговір іноземної держави з його передвиборчою кампанією, йдеться у статті.

Журналіст NYT припускає, що поїздка Джуліані є частиною зусиль команди Трампа «дискредитувати розслідування спеціального прокурора; підважити справу проти колишнього голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта; і потенційно нашкодити Байдену, який оголосив про намір боротися за участь у виборах президента США 2020 року від Демократичної партії».

За словами Джуліані, вони втручаються не у вибори, а у розслідування, на що мають повне право. «Хтось може сказати, що це неправильно. І це не зовнішня політика – я прошу їх провести розслідування, яке вони і так вже проводять, і яке вимагають припинити інші люди. І я збираюся пояснити їм причини, через які вони не повинні його припиняти, тому що ця інформація буде дуже-дуже корисною для мого клієнта і може виявитися корисною для мого уряду», – пояснив Джуліані виданню.