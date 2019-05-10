У Порошенка відповіли Зеленському щодо інавгурації

Для президента України Петра Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації обраного президента Володимира Зеленського, яку визначить Верховна Рада, «позаяк це належить до її компетенції». Так в Адміністрації президента України відповіли на звернення Зеленського, в якому він повторив вимогу призначити дату інавгурації на 19 травня.

«До моменту інавгурації нового президента Петро Порошенко залишається чинним главою держави і несе відповідальність за ситуацію в країні, виконуючи свої обов’язки згідно духу та букви Конституції», – так в адміністрації відреагували на слова Зеленського, який назвав Порошенка «колишнім президентом» і звинуватив його в тому, що він в останні дні своєї каденції «коїть незворотнє».

«Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно з європейською традицією, так, як це прийнято в демократичних країнах. Тому він підтверджує своє запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня – не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності», – вказано в повідомленні.

Раніше 10 травня обраний президент України Володимир Зеленський звинуватив депутатів Верховної Ради у затягуванні процесу інавгурації та знову закликав парламент призначити урочистості з нагоди вступу нового президента на посаду на 19 травня.