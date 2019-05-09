Порошенко і Зеленський звернулися до українців 9 травня

Чинний і новообраний президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, звернулися до українців і закликали вшанувати загиблих у війні.

«74 роки тому на нашому континенті замовкли постріли найкривавішої в історії людства війни. 65 мільйонів вбитих, із них українців – від восьми до десяти мільйонів. Кілька поколінь виросли на ретельно відретушованій версії «Великої Вітчизняної війни». За час незалежності ми нічого не забули і нічого не зреклися з того, що було правдою», – йдеться в заяві президента Порошенка, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.

«П’ять років поспіль нащадки уславлених переможців нацизму зі зброєю захищають свободу та цивілізаційний вибір Українського народу від російської агресії. Східні терени України перетворилися на форпост мирної об’єднаної Європи. Переконаний: разом із демократичними націями ми обов’язково переможемо у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, не допустимо повторення ще однієї масштабної війни на європейському континенті», – цитує звернення президента його прес-служба.

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Водночас Володимир Зеленський заявив, що «ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців».

«Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити. Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало», – написав Зеленський у Facebook.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві й інших містах відбуваються масові заходи.

Напередодні, 8 травня, відзначали День пам’яті й примирення.