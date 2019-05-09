9 травня у Києві: «фашизм», «рашизм» і Станос не пройдуть – фоторепортаж

Без сутичок та із словесною пересваркою. Без Сталіна, зате із Станосом. Центром столиці до 9 травня пройшов марш «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».
Ранок. Прохолодно. Петро Порошенко, ще поки чинний президент України, разом із найвищим керівництвом країни зібралися перед монументом Вічної слави, щоб віддати шану загиблим під час Другої світової війни.
Акція глави держави була мовчазною, на відміну від попереднього дня. Сьогодні він не говорив.
Зате вдосталь наговорилися учасники наступної акції – «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
– Чому вона тут сидить? Людям продавати потрібно, іншим – купувати, – обурюється жінка із квітами в руках посеред Арсенальної площі. Вона, як і її колеги, продають різні квіти. Їх охоче купують учасники акції.
А попереду сидить дівчина – уся в помаранчевому. Вона просто медитує. Нічого особливого.
Цього року поліція вжила менш масштабні заходи безпеки, ніж торік – до двох тисяч правоохоронців. Звісно, поблизу метро «Арсенальна» чатували праворадикали, які слідкували, аби в учасників заявленої акції не було забороненої символіки (комуністична символіка чи «георгіївська стрічка» як символ гібридної війни Росії проти України).
Втім, початок минув фактично мирно. В поліції пізніше повідомлять про декількох осіб, затриманих за заборонену символіку, про складені адміністративні протоколи. Але це усе не завадило колоні рушити.
«Фашизм не пройдьот!»
Лозунги в маршу різноманітні, і здебільшого рік-у-рік незмінні. Креативністю ж виділяються їхні опоненти. Далі мова піде про людей, які переодяглися в героїв із коміксу Marvel. Нині це уже популярні цикли фільмів. Свою акцію вони назвали «Безсмертний Грут».
Щоправда, їх не впустили в охоронювану поліцією зону. Правоохоронці мотивували це тим, що можуть виникнути непередбачувана ситуація і конфлікт.
Відтак люди із світлинами «дідів-героїв Marvel» таки не пройшли. Один із активістів розповів Радіо Свобода.
«Мета цієї організації – показати абсурдність того, що відбувається по ту сторону паркану від нас. Оскільки «Безсмертний полк» є популістичною, провокативною акцією, яка бере свої коріння із Москви. Ми хочемо підкреслити, що там йдеться не про пам’ять. Це звичайна пропаганда», – сказав Валерій Бойко.
Так чи інакше, акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» дійшла фінальної точки, де усі охочі поклали квіти.
Втім, не квітами єдиними. Щоразу хтось із присутніх намагався протягнути щось схоже на комуністичну, радянську символіку. Чи то все в однакових тонах, чи то щось, що наближене до «георгіївської стрічки».
У відповідь націоналісти, які стояли поруч із меморіалом Вічної слави, скандували націоналістичні гасла, вигукували відому пісню харківських «ультрас» про Путіна й активно вступали в пересварку із учасниками акції.
Квіти поклали. Люди розійшлися. Вогонь які горів, так і горить.
Ранок. Прохолодно. Петро Порошенко, ще поки чинний президент України, разом із найвищим керівництвом країни зібралися перед монументом Вічної слави, щоб віддати шану загиблим під час Другої світової війни.
Акція глави держави була мовчазною, на відміну від попереднього дня. Сьогодні він не говорив.
Зате вдосталь наговорилися учасники наступної акції – «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
– Чому вона тут сидить? Людям продавати потрібно, іншим – купувати, – обурюється жінка із квітами в руках посеред Арсенальної площі. Вона, як і її колеги, продають різні квіти. Їх охоче купують учасники акції.
А попереду сидить дівчина – уся в помаранчевому. Вона просто медитує. Нічого особливого.
Цього року поліція вжила менш масштабні заходи безпеки, ніж торік – до двох тисяч правоохоронців. Звісно, поблизу метро «Арсенальна» чатували праворадикали, які слідкували, аби в учасників заявленої акції не було забороненої символіки (комуністична символіка чи «георгіївська стрічка» як символ гібридної війни Росії проти України).
Втім, початок минув фактично мирно. В поліції пізніше повідомлять про декількох осіб, затриманих за заборонену символіку, про складені адміністративні протоколи. Але це усе не завадило колоні рушити.
«Фашизм не пройдьот!»
Лозунги в маршу різноманітні, і здебільшого рік-у-рік незмінні. Креативністю ж виділяються їхні опоненти. Далі мова піде про людей, які переодяглися в героїв із коміксу Marvel. Нині це уже популярні цикли фільмів. Свою акцію вони назвали «Безсмертний Грут».
Щоправда, їх не впустили в охоронювану поліцією зону. Правоохоронці мотивували це тим, що можуть виникнути непередбачувана ситуація і конфлікт.
Відтак люди із світлинами «дідів-героїв Marvel» таки не пройшли. Один із активістів розповів Радіо Свобода.
«Мета цієї організації – показати абсурдність того, що відбувається по ту сторону паркану від нас. Оскільки «Безсмертний полк» є популістичною, провокативною акцією, яка бере свої коріння із Москви. Ми хочемо підкреслити, що там йдеться не про пам’ять. Це звичайна пропаганда», – сказав Валерій Бойко.
Так чи інакше, акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» дійшла фінальної точки, де усі охочі поклали квіти.
Втім, не квітами єдиними. Щоразу хтось із присутніх намагався протягнути щось схоже на комуністичну, радянську символіку. Чи то все в однакових тонах, чи то щось, що наближене до «георгіївської стрічки».
У відповідь націоналісти, які стояли поруч із меморіалом Вічної слави, скандували націоналістичні гасла, вигукували відому пісню харківських «ультрас» про Путіна й активно вступали в пересварку із учасниками акції.
Квіти поклали. Люди розійшлися. Вогонь які горів, так і горить.
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