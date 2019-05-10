Радіо Свобода Daily: 9 травня в Україні відзначали битвами гасел і контракціями

9 травня в Україні

9 травня в Україні відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Зокрема, у Києві відбулися одночасно дві акції – «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», яка за своєю суттю й стилістикою нагадує інший, створений у Росії, захід – «Безсмертний полк», а також – альтернативна іронічна «Безсмертний Грут». Як відбувалися заходи, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

За даними Національної поліції, 9 травня в Україні відбулося загалом 1400 заходів, до них долучилися майже 700 тисяч осіб. Порядок забезпечували 22 тисячі правоохоронців: поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Протягом дня поліція зафіксувала 33 випадки використання забороненої символіки по всій Україні.

Тим часом, у селі Орлівка Нахімовського району Севастополя в окупованому Криму невідомі розбили пам’ятник загиблим на війні кримським татарам.

Радіо Свобода попросило читачів розповісти про історію їхніх родин і про родичів, яких вони вшановують в цей день. Читайте їх – тут.

9 травня у світі

Казахстан. 9 травня в Казахстані багатьом запам’ятається не лише офіційними святкуваннями і підтримуваною урядом акцією «Безсмертного полку», але й затриманням журналістів і, зокрема, блокуванням кількох веб-сайтів та частковими проблемами із доступом до соціальних мереж.

Грузія. Вулицями Тбілісі також пройшла хода так званого «Безсмертного полку». Люди несли фото своїх загиблих родичів у Другій світовій війні, а також портрети Сталіна й червоні стяги. Проти «Безсмертного полку» в Грузії відбулася протестна акція. Активісти тримали банери з порівнянням Сталіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером, а також із зображенням нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Окрім цього, на грузинах можна було побачити майки із синьо-жовтим написом: «ПТН ПНХ», а в руках – банери з різними українськими гаслами.

Сербія. У Белграді та ще десятьох містах Сербії вперше організували так звані марші «безсмертних полків». Учасники акції згадували своїх предків, котрі загинули у війнах упродовж 20-го століття. Урядовці не пояснили, чому перервали колишні традиції й запровадили нову з ініціативи політичних діячів, близьких до Росії. Не пояснили також, чому учасники носили «георгіївські стрічки», які не мають нічого спільного з сербською історією й традиціями.

На Донбасі поховали останки 158 воїнів часів Другої світової

Напередодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення, в селі Маяки Слов’янського району були перепоховані рештки 158 вояків Другої світової війни, що були знайдені пошуковцями протягом 2018 року на колишніх місцях боїв поблизу населеного пункту. Поховані останки належать бійцям 12-ї і 6-ї армій, 3-ї і 8-ї гвардійської армій, які загинули в боях при звільненні від нацистів Слов’янщини в 1941–1943 роках. Пошуковцям вдалося встановити прізвища п’ятьох зі 158 солдатів. Пошуковий загін «Плацдарм» входить до лав гуманітарної місії «Чорний тюльпан», що займається пошуком загиблих і зниклих безвісті під час АТО-ООС.

Голова Антикорупційного суду: хто така і чим володіє

Що відомо про Олену Танасевич, яку таємним голосуванням обрали головою Вищого антикорупційного суду України? Які статки та власність декларувала родина Танасевичів за два минулі роки? На якому автомобілі їздить суддя та чи пройшла вона перевірку на доброчесність? Читайте про це у матеріалі Радіо Свобода.

Пам’ять про Брановицького

У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Героя України, оборонця Донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Пам’ятний знак відкрили 7 травня на будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер», в якому навчався Брановицький. Він загинув 21 січня 2015 року. Брановицького, за словами очевидців, убив у полоні двома пострілами в голову громадянин Росії, бойовик російських гібридних сил Арсеній Павлов «Моторола».

Пам’ятаймо Героїв!

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